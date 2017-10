Furtwangen Gesünder arbeiten

Wie sich gesundheitsfördernde Maßnahmen in Betrieben erfolgreich einführen lassen, erfuhren die Teilnehmer im Workshop "BGM – erste Schritte". Mit physischen und psychischen Gefährdungsbeurteilungen beschäftigte sich der Workshop des Arbeitsschutzexperten Professor Arno Weber. Teilnehmer mit Vorkenntnissen erhielten in "Best Practice BGM" wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. In einem Vortrag wurden die Unterstützungsangebote von Krankenkassen vorgestellt. Die Hochschule warb zudem für das Netzwerk "Gesunde Arbeit für Furtwangen", das fachlichen Rat und Austausch zum Thema BGM bietet.

Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung von Professor Kirsten Steinhausen sowie Stephanie Stalter und Ramona Kienzler vom Studiengang Angewandte Gesundheitswissenschaften, in dem derzeit rund 280 Studierende zu Gesundheitsfachleuten ausgebildet werden. Aufgrund der guten Resonanz ist geplant, auch 2018 eine Veranstaltung zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement an der Hochschule anzubieten.