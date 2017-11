Furtwangen Freizeitführer eröffnet neue Perspektiven

Nach einer "Sozialkonferenz" in der Robert-Gerwig-Schule wurde das Projekt in der Oberstufe weiter entwickelt und wie ein Puzzle das Material zusammengestellt, um eine professionelle, ansprechende Broschüre zu haben. Viele Gedanken der Vereine und ihr Darstellungsmaterial wurden verwertet. Die Organisatoren sind sich einig, dass der Freizeitführer alle Schüler der Klassen drei bis acht ansprechen soll. Je ein Exemplar soll in Kürze jeder der Interessenten erhalten. Daneben werden von den 800 Druckerzeugnissen einige Exemplare an den Schulen und anderen Einrichtungen ausgelegt und selbstredend erhalten die 25 beteiligten Vereine ein Stück.