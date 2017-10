Furtwangen Forschung an Hochschule "erhält weiteren Auftrieb"

Mit der Innovations- und Transferpartnerschaft CoHMed (Connected Health in Medical Mountains), dessen Management ebenfalls am IFC untergebracht ist, setzt das IFC am Wachstumskern der Medizintechnik an. CoHMed umfasst Forschungsthemen und Projektarbeiten, die sich mit der Miniaturisierung, Digitalisierung und Biologisierung medizintechnischer Anwendungen beschäftigen.

CoHMed-Partner sind zahlreiche Unternehmen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die Unternehmen des Hochschulcampus Tuttlingen Fördervereins sowie den Clusterinitiativen Technology Mountains und Medical Mountains. "Mit CoHMed und dem in Tuttlingen entstehenden IFC haben wir nun zwei weitere wichtige Bausteine zur Verbesserung des Technologietransfers in der Region", erklärt HFU-Prorektor und Leiter des Instituts für Angewandte Forschung, Ulrich Mescheder.

Neben all den Forschungsbereichen möchte die HFU mit dem IFC Existenzgründer fördern. So können einerseits Studierende auf das Know-how des IFC und dessen Infrastruktur zurückgreifen. Andererseits können Start-ups Büro- und Laborräume zu vergünstigten Konditionen sowie die Schnittstelle zu Professoren und Doktoranden nutzen.

Unternehmen, Partner oder Existenzgründer richten ihre Projekt- oder Kooperationsanfragen an Innovationsmanager Gerhard Hautmann, Telefon 07461.1502-6710, gerhard.hautmann@hs-furtwangen.de.