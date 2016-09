Furtwangen Erzählen spricht das Herz mit all seinen Sehnsüchten an

Es ist Freitag 11 Uhr. Zehn Menschen mit Demenz unterschiedlicher Stadien sitzen gemütlich im Halbkreis um ein en Flipchart. Jeder hat das gleiche laminierte Foto im A4-Format in den Händen. "Schauen Sie sich das mal an! Was ist denn hier los?" So beginnt jede Geschichtenwerkstatt. Nun wird analysiert, bewertet, erzählt, gelacht, überlegt, formuliert und fabuliert. Alle Äußerungen werden sofort notiert und immer wieder vorgelesen. Ausdrücke des Erstaunens wie "oh", "einmalig", "wunderbar" oder "atención" zählen ebenso wie außergewöhnliche Formulierungen "Es muss dem Herzen gut tun", "Die Stimmungslage ist einwandfrei", oder "Das muss man respektieren und akzeptieren". Alles findet Eingang in die gemeinsame Geschichte. Jeder trägt mit seinen individuellen Fähigkeiten zum Gelingen der Geschichte bei. Das Ergebnis ist ebenso bedeutsam wie der Prozess des Geschichtenerzählens.

Eine Stunde später sind alle fröhlich, zufrieden und vor allem hungrig. Im Anschluss wird das Manuskript in die Form einer Geschichte gebracht. Diese wird beim nächsten Treffen vorgelesen, bestaunt und beklatscht. Seit Februar entstanden 18 Geschichten – jede der fünf Gruppen der Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz hat mindestens einen Text verfasst. Ein Ende ist noch nicht in Sicht, denn allen Beteiligten macht das Projekt viel Freude. Zwischen April und Mai waren die Geschichten mit Unterstützung von Jacqueline Wehrle und Monja Majcug bereits im Schaufenster von Morys Hofbuchhandlung ausgestellt, eingebettet in die Präsentation aktueller Literatur zum Thema Demenz.

Zum Einsatz kommt die Methode "Time Slips TM", die den Teilnehmern der Geschichtenwerkstatt ermöglicht, sich mit ihren individuellen Fähigkeiten in den kreativen Prozess des Erzählens einzubringen. Die Freude, die sie dabei empfinden, die eigenen Gedanken und Gefühle kreativ in Worte zu fassen und präsent im Augenblick zu sein – wenn vielleicht auch nur von kurzer Dauer – ist von unschätzbarer Bedeutung für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz. Durch das Teilhaben am gemeinsamen unbeschwerten Erzählprozess wird durch Sprache Beziehung hergestellt, Interaktion ermöglicht und die Konzentration auf ein Ziel fokussiert.