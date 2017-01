Furtwangen Ein neues, pfiffiges Vereinslogo? Logo!

Das Profil Gestaltungs- und Medientechnik umfasst im Profilfach Theorie und Praxis die Bereiche Produktdesign und Mediendesign. Dazu gehört unter anderem auch die Gestaltung von Logos. Hier werden Fragen der Corporate Identity aufgegriffen, der Wiedererkennbarkeit, der Prägnanz oder der richtig gewählten Formen und Farben. Auch technische Aspekte wie die Skalierbarkeit und die Anforderungen an die Ausgabemedien müssen beachtet werden.

Für die Schüler war es denn auch eine echte Herausforderung und natürlich große Motivation, ihre Fähigkeiten in einem realen Auftrag zu erproben. Markus Kreutz von den Freunden der Villinger Münstermusik erläuterte den Schülern in der ersten Projektphase die grundsätzlichen Anforderungen und die Vorstellungen des Vereins in einem sogenannten Briefing. Diese Informationen wurden in einer umfangreichen Ideensammlung inhaltlich und gestalterisch strukturiert.

Dann ging es an die zeichnerische Umsetzung, bei der jeder Schüler mindestens drei Logo-Ideen unterschiedlicher Ausprägung erarbeiten musste. So gab es mehrere Dutzend Entwürfe für eine erste gemeinsame Sichtung. Jetzt wurden die Ideen auf ihre Einsatzfähigkeit überprüft und mit den Vorstellungen der Auftraggeber abgeglichen.

In der anschließenden Projektphase wurden die verbliebenen Ideen mit einer entsprechenden Gestaltungssoftware in digitale Entwürfe umgesetzt, die sich wiederum in mehrere Varianten aufteilte. "So kam eine Vielzahl großartiger Entwürfe zustande, aus denen es die Besten zur Vorlage bei den Freunden der Villinger Münstermusik auszuwählen galt", teilt die Schule mit.

Die Entwürfe von Tina Schätzle und Rebecca King kamen letztlich in die Auswahl und nach einigen Nachbearbeitungen stand das neue Logo für den Verein fest. Für die Schüler des GMT war dieser reale Kundenauftrag eine willkommene Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Der Verein freut sich über eine gelungene Schülerarbeit, die nun zum offiziellen "Inventar" gehört und im kulturellen Leben von Villingen von nun an seinen Platz finden wird.