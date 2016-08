Furtwangen Dreister Dieb knallt in Leitplanke

Zeitraum Samstagabend, 19.15 bis Sonntagvormittag. Wie die Ordnungshüter vermuten, öffnet der Unbekannte in der Kirchstraße einen dort abgestellten weißen Hyundai des Typs i20. Es wird vermutet, dass der Dieb den Originalschlüssel benutzt, den der Besitzer in der Nähe des Wagens verloren hat.

Der Unbekannte fährt in Richtung Hammereisenbach. Zwischen der Abzweigung Pfaffenweiler (Kreisstraße 5734) und der Abzweigung zur Linacher Talsperre (Kreisstraße 5732) passiert es: Der Wagen kommt rechts von der Fahrbahn ab und prallt heftig gegen die Leitplanken. Trotz Schadens in Höhe von rund 10 000 Euro fährt der Unbekannte den Wagen wieder zurück nach Vöhrenbach und stellt ihn wieder vor dem Haus in der Kirchstraße ab.

Um den Fall aufzuklären, bittet die Polizei etwaige Zeugen um Mithilfe. Wer Angeben zum Unfall oder zu den Fahrzeuginsassen machen kann, soll sich mit dem Polizeirevier St. Georgen in Verbindung setzen. Die Nummer ist 07724/ 9 49 50.