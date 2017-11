Furtwangen Direkter Draht zu Unternehmen

Furtwangen. Die Hochschule Furtwangen öffnet ihre Türen für Unternehmen, die sich Studierenden am Campus Furtwangen präsentieren wollen. 91 Aussteller werden bei der Hochschulkontaktbörse am Donnerstag, 9. November, dabei sein. Von 9 bis 14.30 Uhr sind in den Hochschul-Gebäuden A, B und C die Firmen mit Info-Ständen vertreten. Zum mittlerweile 33. Mal findet die internationale Hochschulkontaktbörse in Furtwangen statt, organisiert durch die Marketing-Abteilung der Hochschule.