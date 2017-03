Furtwangen "Dance Devils" tanzen teuflisch gut

Zu den Tanzgruppen der Endausscheidung zählten auch auf Platz fünf die Swamp Hoppers aus Sauldorf, die mit ihrem Tanz in den Dunstkreis russischer Lebensart entführten. Die Randin-Girls aus Gottmadingen kamen in knallrotem Outfit auf den vierten Platz. In einem furiosen und aufwendig gestalteten Tanz erklärte die Dance Fusion aus Zimmern ob der Burg bei Balingen den dritten Platz. Silber ging an die Schonacher Orientaltänzerinnen "Delicious".

Getreu dem Motto "SV Mundelfingen ist aktiver Spaß" moderierten in den Stunden zuvor Chef-Organisator Daniel Schwarz und Co-Moderator Torsten Kaiser zwölf attraktive Tänze von Gruppen, die in der zurückliegenden fünften Jahreszeit in ihren Heimatorten für Furore sorgten. In diesem Jahr waren sie aus einer Region zwischen Stockach und Schonach, Tennenbronn und Gottmadingen, Deißlingen und Sauldorf gekommen.

Die Lokalmatadoren der Red Neck Chiefs gingen ebenso an den Start wie die Traumtänzerinnen aus Bräunlingen und Descalzo aus Donaueschingen. Doch dieses Mal hatten die Gruppen aus dem Städtedreieck Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen nichts mit dem Finale zu tun. Am Sonntag standen die Kinder- und Jugendwettbewerbe im Fokus.

Einen besonderen Ohren- und Augenschmaus hielten die Organisatoren in der Pause für die Gäste in der Halle bereit. Der mehrfache Jazztanzturniersieger "4+4" aus Bösingen begeisterte mit einer voluminösen Abfolge unterschiedlicher tänzerischer Richtungen.

