Furtwangen Dach und Fassade rechtzeitig fertig

Furtwangen. Zügig voran geht es mit dem Anbau an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe.

Furtwangen. Nach dem aktuellen Zeitplan sollten die neuen Räume im Sommer des kommenden Jahres bezogen werden können. Vor allem zeigte sich Klinikleiter Stephan Maier befriedigt, dass Dach wie Fassade noch vor dem Wintereinbruch fertig werden, auch wenn es nach den ersten Schneefällen vor wenigen Wochen erst einmal nicht unbedingt so aussah. So kann der Innenausbau dann planmäßig weitergehen.

Deutlich machte Klinikleiter Stephan Maier, dass dieser Anbau keinen Ausbau der Klinik bedeutet, sondern dass es hier um die deutliche Verbesserung der Wohnsituation geht. Denn an den Wohnräumen für die Familien hat sich seit dem Bau des Gebäudes Anfang der 80er-Jahre nichts geändert. Mit dem neuen Anbau an den bestehenden Wohntrakt kann nun die Wohnsituation deutlich entspannt werden. Vor allem können nun Familie mit größeren Kindern Apartments beziehen, in denen die Kinder und Eltern jeweils eigene Schlafzimmer haben. Bisher fand alles in einem großen Zimmer statt, nach den heutigen Standards eigentlich schon lange nicht mehr tragbar.