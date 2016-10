Furtwangen Bürgercafé ist am Montag im Rettungszentrum

Furtwangen. An diesem Abend sollen die Einwohner in entspannter Atmosphäre zu wichtigen Fragen der Stadtentwicklung zu Wort kommen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Josef Herdner übernimmt Susanne Häsler von der Kommunalentwicklung GmbH aus Stuttgart die Moderation der Veranstaltung. Was gefällt in Furtwangen besonders gut? Was könnte verbessert werden? Welche Ideen gibt es für konkrete Projekte zur Stadtentwicklung? Zu diesen Fragen möchte die Stadt die Ideen und Vorschläge der Einwohner von Furtwangen erfahren. Anlass ist die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts, das als Grundlage für ein neues Sanierungsgebiet dient. Jeweils vier bis sechs Bürger sitzen an einem Thementisch und erörtern Fragen miteinander.