Furtwangen Beruf mit vielfältigen Aussichten

Furtwangen (jn). In seiner Begrüßung hob Dekan Mohsen Rezagholi hervor, dass Informatikerinnen und Informatiker zu den gefragtesten Arbeitskräften gehören. Kaum ein Beruf biete so viele Möglichkeiten wie die Informatik. Dabei gelte es, immer verantwortungsbewusst zu handeln.

Die zukunftsweisende Bedeutung der Informatik und des ethischen Handels wurde beim anschließenden Festvortrag veranschaulicht. Frank Dölitzscher, ein "Eigengewächs" der Fakultät Informatik ist, fesselte mit seinem Vortrag zum Thema "Das Zeitalter des autonomen Fahrens hat begonnen". Nach dem Diplom in Computer Networking und dem Master in Advanced Computer Science forschte Dölitzscher im Silicon Valley an autonom bremsenden Fahrzeugen.

Zurück an der HFU arbeitete er im Cloud Research Lab der HFU, wo er 2014 in Kooperation mit der Universität Plymouth promovierte. Aktuell forscht er bei der Daimler AG als Entwicklungsingenieur. Sein mit vielen Videobeispielen unterlegter Vortrag zeigte anschaulich, wie viele Herausforderungen auf dem Weg zum autonomen Fahren noch zu bewältigen sind.