Furtwangen Auf dem Prüfstand

Man kam überein, in dieser Woche den Biergarten nochmals normal zu öffnen, das heißt: Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 11 bis 22 Uhr.

Bei wenigen Besuchern, wird der Biergarten von 14 bis 16 Uhr geschlossen. Sollte die Besucherzahl auch in dieser Woche nicht entschieden besser ausfallen, wurde beschlossen, den Biergarten am Mittwoch und Donnerstag erst um 16 Uhr zu öffnen. Am Freitag wird wie gehabt von 11 bis 14 Uhr und von 16 bis 22 Uhr bewirtet. Bei schlechtem Wetter bleibt geschlossen.

Am Freitag unterhält ab 19 Uhr die Stadtkapelle Furtwangen unter der Leitung von Ulf Schuster mit einem Platzkonzert.