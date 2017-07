Furtwangen Angebote mit viel Abwechslung

Als eine wichtige Einrichtung der Stadt bezeichnete Hauptamtsleiter Marcel Schneider das Sommerferienprogramm, das wie schon in den vergangenen Jahren in Kooperation von Stadtjugendpflege und Kinderhort angeboten wird.

Furtwangen. Sechs Wochen lang gibt montags bis freitags unterschiedliche Programmpunkte. Stadtjugendpfleger Dirk Maute stellte das Programm vor und machte vor allem auch deutlich, dass eine wichtige Hilfe von den Sponsoren kommt: Kinderschutzbund und Kinderfond, Bürgerstiftung und katholische Frauengemeinschaft, Volksbank und Sparkasse, Arbeiterwohlfahrt und in diesem Jahr neu die Mitarbeiter aus drei Abteilungen der Firma E. Dold & Söhne.

Nur mit dieser Unterstützung, so Dirk Maute, könne man zusätzliche Angebote einkaufen wie den Klettergarten in Triberg oder die Akrobatik des Zirkuspädagogen Philipp Mueller. Auf dem Programm stehen auch einige neue Angebote. So bietet Försterin Isabelle Nyari den Kindern zweimal eine Spurensuche im Wald an.