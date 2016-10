Furtwangen Am Arbeitplatz kennengelernt

Als er drei Jahre alt war, wurde sein Vater im Zweiten Weltkrieg vermisst. Mit seiner Mutter lebte er dann auf dem Untertiefenbachhof, wo er unter anderem auch als Hirtenjunge tätig war. Die Volksschule besuchte er dabei regelmäßig in Schönwald. 1955 begann er bei der Gebrüder Eschle OHG in Furtwangen seine Ausbildung als Industrie­mechaniker, lebte aber weiter bis zu seiner Heirat in Schönwald. Insgesamt war er bis zu seiner Pensionierung 49 Jahre bei der Firma Eschle beschäftigt, davon rund 30 Jahre als Abteilungsleiter.

Anita Kunz stammt selbst aus Schönenbach war die Tochter von Klara und Briefträger Wilhelm Kleiser. Nach dem Schulbesuch in Schönenbach begann sie ebenfalls 1955 bei der Firma Eschle als Mitarbeiterin in der Fertigung. Sie blieb 43 Jahre dort. Anita Kleiser fing am Montag nach dem Weißen Sonntag an ihrer neuen Arbeitsstelle an, genau einen Tag später kam Ewald Kunz als neuer Lehrling in den Betrieb. Es dauerte allerdings noch ein paar Jahre, bis sich die beiden näherkamen und dann 1966 in der Schönenbacher Pfarrkirche heirateten.

Seit diesem Zeitpunkt lebten sie mit ihrer Tochter im Elternhaus in Schönenbach. Die Tochter heiratete nach Rohrbach. 2008 ergab sich dann die Möglichkeiten, dass die Eheleute bei einem ihrer Enkel in Rohrbach einziehen konnten , wo sie seither leben und nicht zuletzt auch viel Freude an den beiden Urenkeln im Haus haben.