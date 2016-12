Furtwangen Altes Postamt soll verkauft werden

Bürgermeister Josef Herdner geht davon aus, dass die Stadt das Gebäude an die Firma SSS Siedle verkaufen wird. Die Verhandlungen seien weit gediehen.

Noch stehen der Notar­termin und die Unterschrift unter dem Kaufvertrag aus. Doch Herdner gibt sich angesichts der bisherigen Gespräche mit Siedle zuversichtlich, dass die Firma das ehemalige Postamt übernehmen wird. Schließlich befinde sich das Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu dem schon mehrere Jahre leer stehenden Gebäude. Mit einem Abschluss des Kaufvertrags rechnet Herdner "früh im nächsten Jahr". "Wir sind uns so weit einig", so der Bürgermeister.

Zur Verkaufssumme wollte sich Herdner nicht konkret äußern. Jedoch liege der Betrag voraussichtlich in einer ähnlichen Höhe wie die Summe, die die Stadt beim Kauf des alten Postamts im Jahr 2008 bezahlt habe. Damals seien es etwa 80.000 bis 90.000 Euro gewesen.