Furtwangen Abschluss des Jahres

Die Jugendgruppe zeigt Filme über das Boulder-Eldorado in Fontainebleau in Frankreich und von einer Unternehmung im Verwallgebirge in Vorarlberg-Tirol. Außerdem wird ein Film gezeigt von einer Skitour in Norwegen, und Hansjörg Hall zeigt Bilder von den Aktivitäten der Bergsteigergruppe Furtwangen.

Es fährt auch ein für Mitglieder kostenloser Bus von Villingen nach Schönenbach. Es geht von Villingen (18 Uhr Bahnhof und 18.10 Uhr Kalkofenstraße) über Mönchweiler (18.25 Uhr Café Löwen), Peterzell (18.40 Uhr Krone), St. Georgen (18.45 Uhr Schwarzes Tor), Rohrbach (18.55 Uhr Fuchsfalle) nach Schönenbach. Die Rückfahrt ist für 23.30 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt die DAV-Geschäftsstelle entgegen.