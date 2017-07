Furtwangen 2000 Jahre alter Baum

So auch auf einer spanischen Plantage, auf der Ramón die Leitung an seinen Sohn übergibt. Mit seiner Enkeltochter Alma besucht er den Baum häufig und erfreut sich an den über 2000 Jahre alten Wurzeln. Doch sein Sohn hat andere Pläne für den Olivenbaum: Er verkauft ihn, und Ramón spricht künftig kein Wort mehr. Alma ist inzwischen erwachsen und fühlt das Leid ihres Großvater mit – immerhin hatte auch sie eine innige Beziehung zu dem Olivenbaum.

Sie beschließt eine letzte Geste für ihren Großvater. Sie möchte den Baum zurückkaufen und an seinen alten Platz einpflanzen. Gemeinsam mit ihrem exzentrischen Onkel und ihrem Kumpel macht sie sich auf die Reise nach Deutschland. Dort steht der Baum als Symbol für die Nachhaltigkeit in einer Vorhalle einer Energiefirma in Düsseldorf. Die spanische Regisseurin Icíar Bollaín führte in dem Drama Regie, er hat eine Spiellänge von 98 Minuten. Die Spielstätte des Guckloch-Kino befindet sich im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.