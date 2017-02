Furtwangen 20 Gruppen ziehen am Abend durchs Dorf

Furtwangen-Schönenbach. Unter den etwa 20 Narrengruppen sind in diesem Jahr auch der Musikverein Frohsinn Rohrbach, der Musikverein Schönenbach, die Guggenmusik Furtwangen und die Guggenmusik Hörsturz Furtwangen dabei und werden nach dem Umzug in den Besenwirtschaften ordentlich einheizen. Zum ersten Mal dabei sind die Narrenzunft Schwörstadt, die Tuninger Tännlegeister, die Narrenzunft Trossingen sowie die Narrenzunft Laufen. Der Umzug startet um 20 Uhr und führt von der Vogt-Dufner-Straße über die Josef-Zähringer-Straße an der Kirche vorbei, die Auflösung ist dann in der Oskar-Bürkle-Straße. Nach dem Umzug herrscht wieder närrisches Treiben in mehreren Besenwirtschaften vom Kirchplatz bis zur Sporthalle.