Kreis Freudenstadt. Das Land Baden-Württemberg fördert den Breitbandausbau im Kreis Freudenstadt mit 338 000 Euro. Gefördert werden schnelles Internet in Eutingen-Weitingen mit 19 800 Euro und in Bad Rippoldsau-Schapbach mit 318 570 Euro. Das teilten die Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Grüne) und Norbert Beck (CDU) gestern mit. "Der Breitbandausbau ist ein wichtiger Beitrag, damit die Gemeinden Eutingen und Bad Rippoldsau-Schapbach attraktive Standorte bleiben – als Wohnorte und auch für Unternehmen", so Beck. Damit treibe die grün-schwarze Landesregierung ein zentrales Projekt für die Ländlichen Räume Baden-Württembergs weiter voran. "Wer mit großen Datenmengen arbeitet, muss mindestens 50 Megabit pro Sekunde bewegen können", so Hentschel. Ziel sei eine bedarfsgerechte und erschwingliche Anbindung der Kommunen an Breitband-Netze. Die Landesregierung investiert 2017 rund 134 Millionen Euro in den Breitbandausbau. Bis 2025 soll Baden-Württemberg flächendeckend mit schnellem Internet versorgt sein.