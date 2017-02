Kreis Freudenstadt. Das Land Baden Württemberg fördert dieses Jahr den Ausbau der kommunalen Tourismus-In-frastruktur mit sieben Millionen Euro. Ein Teil des Geldes fließt in den Kreis Freudenstadt. Mit dem Zuschuss will das Land Investitionen in Höhe von 21,4 Millionen Euro anstoßen, heißt es in einer Pressemitteilung. Einzelheiten gab Minister Guido Wolf gestern bekannt. "Die Tourismusbranche im Land ist so stark und bedeutend wie nie zuvor. Im Jahr 2016 hat sie zum sechsten Mal in Folge ein Rekordergebnis erzielt. Diese Erfolge sind jedoch keine Selbstläufer", so Wolf. 2017 würden landesweit 32 Tourismuskommunen gefördert, unter anderem auch Freibäder und Renovierungen von Kurhäusern. Die Projekte im Kreis und die Zuschüsse: Waldachtal Breitenbachtal beim Waldsee (73 363 Euro), Baiersbronn Erneuerung der Küche in der Schwarzwaldhalle (23 297), Loßburg Zauberland an der Kinzig (98 781).