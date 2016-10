Freudenstadt Wer beerbt Büscher im Amt?

Region. Gesucht wird der Nachfolger für den bisherigen Verbandsdirektor Dirk Büscher. Er wurde im Sommer zum Ersten Bürgermeister der Stadt Pforzheim gewählt und schied offiziell zum 30. September beim Regionalverband aus.

Die Stelle des Verbandsdirektors ist im Staatsanzeiger ausgeschrieben worden, teilt der Regionalverband mit. Insgesamt elf Bewerbungen sind eingegangen. In der Sitzung des Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses am Mittwoch im Rathaus Schömberg (Kreis Calw) haben sich "geeignete Kandidaten" vorgestellt. Der Ausschuss, der vom Verbandsvorsitzenden Jürgen Kurz aus Niefern-Öschelbronn geleitet wurde, habe nach eingehender Beratung einvernehmlich folgende Bewerber für die engere Wahl bestimmt: Andreas Eul (33), Diplom-Ingenieur und der Umweltreferent sowie stellvertretender Leitender Planer der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald in Koblenz; Matthias Proske (40) aus Ulm, Promovierter Ingenieur und derzeit Referent im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie; Sebastian Wilske (41) aus Karlsruhe, promovierter Bauingenieur und derzeit stellvertretender Verbandsdirektor beim Regionalverband Mittlerer Oberrhein.

Diese drei Bewerber stellen sich abschließend in der Sitzung der Verbandsversammlung am Mittwoch, 9. November, in Altensteig vor. Die Verbandsversammlung wird dann über den Nachfolger von Büscher und damit über den vierten Verbandsdirektor des Regionalverbands entscheiden.