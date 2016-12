Freudenstadt Weihnachtsmarkt voll belegt

Auch wenn im nächsten Jahr der Verein Freudenstadt-Marketing mit City-Managerin Jana Bonig die Hauptregie des Weihnachtsmarkts übernimmt, der HGV werde sich nicht zurückziehen, betont Jochen Gaiser. Er werde den Verein unterstützen. Im nächsten Jahr werde man deshalb einen Arbeitskreis aus Vertretern von Freudenstadt-Marketing und dem HGV bilden, um zu sehen, was man optimieren kann. Viel wird das vermutlich nicht sein, denn Jana Bonig, die seit Oktober in Freudenstadt tätig ist, weiß: "Es ist alles perfekt organisiert. Das Schöne ist, dass die ganze Stadt zusammenarbeitet". Es sei wirklich ein Freudenstädter Markt, der seinen Namen verdient habe. Das Angebot müsse ein ausgewogener Mix sein, so die City-Managerin aus Erfahrung. "Und das haben wir". Über alles Weitere werde sich die Arbeitsgruppe im nächsten Jahr unterhalten.

Kein Weihnachtsmarkt ohne Tombola. Die Loshütte wird in bewährter Weise vom TSV Freudenstadt betreut. Als Hauptpreise winken ein nagelneuer Skoda Fabia, ein Jahr kostenloser Strom von den Stadtwerken sowie HGV-Gut­scheine im Wert von 1000 und zweimal 500 Euro. Darüber hinaus gibt es täglich Ziehungen, bei denen man Einkaufsgutscheine gewinnen kann. Dass der Markt heuer eine Woche später als üblich beginnt, stieß bei den Händlern laut Jochen Gaiser auf offene Ohren. Der spätere Zeitpunkt sei für sie günstiger, denn die Besucher seien vom 9. bis 18. Dezember schon mehr in weihnachtlicher Stimmung.

"Wir hoffen, dass die Besucher nicht nur Glühwein trinken und Würste essen", sagen Jana Bonig und Jochen Gaiser. Die Stadt biete in der Weihnachtsmarktzeit mit ihren vielen Geschäften ein vielfältiges Angebot. Als Marktmeister und Moderator fungiert wieder Hermann John. Unterstützt wird er von Jana Bonig. Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeisterin Stephanie Hentschel am Freitag, 9. Dezember, um 18 Uhr. Für Mittwoch, 14. Dezember, wurden alle HGV-Mitglieder auf den Markt eingeladen um sich auszutauschen. Die Stadtwerke stiften für ihre Kunden wieder eine Tasse, die kostenlos mit Punsch oder Glühwein gefüllt wird.