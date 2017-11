Freudenstadt Wandmosaik schmückt den Eingang

Schon im Sommer begannen die jungen Männer mit dem Mosaik. Die Steinchen dafür hatte Gloria Keller in Form von zerschlagenen Fliesen beschafft. Im Heim leben Flüchtlinge aus Gambia, Afghanistan, Kurdistan und dem Iran. Betreut werden die jungen Leute von der Sozialpädagogin Lorena Gaiser.

Zunächst gingen die Flüchtlinge das Mosaik-Projekt zögerlich an: "Wir hatten keinen Plan, aber dann eine Idee", erzählt ein junger Afghane. Das Werk erzählt ein bisschen was von der Heimat der jungen Männer: die Umrisse des afrikanischen Kontinents, ein Segelschiff, eine afrikanische Frau, die Wasser holt, Sonne, Regenwolken, Meer, eine gewaltige Welle in vielen bunten Farben.

Dazu gibt es viele hübsche Kleinigkeiten zu entdecken. Im Großen und Ganzen ist Gloria Keller höchst zufrieden mit Einsatz, Eifer und dem Talent ihrer Schützlinge. "Oh ja, sie haben deutliche Fortschritte gemacht", sagte sie.

Ausstellung der Werke im Landratsamt?

Rückert dankte den jungen Künstlern für ihr Durchhalten und staunte angesichts einer kleinen Bilderausstellung in der Werkstatt des Hauses über die vielseitigen künstlerischen Arbeiten, die im Lauf des Jahres – so lange dauert das Projekt – entstanden sind. Daraus könne man doch eine Ausstellung im Landratsamt zusammenstellen, regte Rückert an. Sichtlich erfreut nahm er schon mal zwei Bilder von jungen Leuten als Geschenk mit: "Die werden gleich im Amt aufgehängt", versprach er.