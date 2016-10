Freudenstadt Überall ein Hingucker

Emil Epting chauffierte die lustige Gruppe über Wolfach und Triberg in den Südschwarzwald zum Hotel Schöne Aussicht in Hornberg-Niederwasser. Zuvor hatte es einem Zwischenstopp bei der Skisprungschanze in Schönwald gegeben. Nach einer zünftigen Stärkung ging die Fahrt weiter über die Wilhelmshöhe, Oberprechtal und die Heidburg zur Glashütte Wolfach. Dort wurden die Glaskunstwerke bestaunt. Danach "schnaufte" der Bus – überall ein Hingucker – das Wolftal hinauf. Beim Abschluss im Café Günter am Kniebis klang die Fahrt aus. Das geplante Alphorn-Platzkonzert fiel wegen Regens ins Wasser.