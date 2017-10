Freudenstadt Tresor ausgeklügelt gesichert

Kreis Freudenstadt. Den "LeseSpaß", Schulprojekt zur Leseförderung und Medienkompetenz von Grundschülern, ermöglicht der Schwarzwälder Bote derzeit in Zusammenarbeit mit der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken des Kreises Freudenstadt sowie dem medienpädagogischen Institut ProMedia Wolff. Treffpunkt für eine besondere Exkursion war die Bildechinger Filiale der Raiffeisenbank Horb, die ihre Türen an diesem Vormittag nur für die jungen Zeitungsleser öffnete. Dort wurden die Kinder samt ihrer Lehrerin Elisabeth Bleck von Ausbildungsleiterin Julia Frey und Francesca Pazienza, die sich im zweiten Lehrjahr auf den Beruf der Bankkauffrau vorbereitet, erwartet.

Die Buben und Mädchen staunten nicht schlecht, als sie gezeigt bekamen, wie viele Sicherheitsvorkehrungen überwunden werden müssen, bis man in das "Allerheiligste" der Bank, in den Tresorraum, reinkommt. Francesca Pazienza zeigte es ihnen. Zuerst musste sie sich mit einem persönlichen Code identifizieren, damit sie die Schleuse betreten konnte, die vor der Eingangstür zum Tresor liegt. Dort wurde sie automatisch gewogen, und sie musste ihre Handfläche in einen Scanner legen. Erst wenn Gewicht und Handabdruck zusammenpassen und sie zudem einen weiteren Geheim-Code zum Öffnen der dicken Stahltür eingeben kann, ist der Weg ins Innere des Tresorraumes frei. Dort sind nicht nur die Schließfächer der Kunden untergebracht, sondern steht auch der Panzerschrank, in dem die Bank Wertgegenstände lagert, die man für das tägliche Kundengeschäft braucht.

Nicht ganz so sicherheitsrelevant, dafür genauso penibel, ging es beim Rollieren von Münzgeld zu, das die Schüler von Julia Frey gezeigt bekamen. Hier mussten die Münzen erst vorsortiert und dann in genormte Papierbögen eingerollt werden.