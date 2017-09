Freudenstadt "Talent 2" zur Testfahrt in Freudenstadt

Deswegen passt die Bahn ihre Fahrpläne im gesamten Streckennetz an die neuen Gegebenheiten an. Auch in Freudenstadt werden Kunden eine Neuerung erleben. Die rot lackierten Triebzüge 425, die die Strecke Freudenstadt Hauptbahnhof nach Stuttgart Hauptbahnhof bedienen, werden durch den schnittigen "Talent 2" ersetzt. Damit setzt die Deutsche Bahn auf noch mehr Komfort.

Fahrkomfort soll gesteigert werden

Der Elektrotriebzug verfügt über einen barrierefreien Zugang und 30 Fahrradabstellplätze. Eine Klimaanlage ist ebenso an Bord wie Klapptische. Auch WLAN soll im Zug verfügbar sein. Der Fahrkomfort soll deutlich gesteigert werden. Ebenso die Energieeffizienz des Zuges. Aktuell finden mit dem neuen Zug Testfahrten auf der Gäubahn statt. Mehrmals wurde er nun schon im Freudenstädter Hauptbahnhof gesichtet. Denn vor dem Start im Dezember 2017 muss geprüft werden, ob das Fahrzeug alle Anforderungen für die jeweiligen Strecken erfüllt. Auch die Lokführer müssen sich mit dem "Talent 2" vertraut machen und werden dementsprechend ausgebildet.