Freudenstadt Street-Food schmeckt auch im Winter

Aufwärmen im beheizten Zelt

Veranstalter Harry Kläger war von der großen Resonanz begeistert. Für ihn war die Sommerveranstaltung keine Eintagsfliege. Der Erfolg im Winter belegte für ihn: Das Konzept geht auf, und der Bedarf nach so einer Veranstaltung ist vorhanden. So plant Kläger vom 11. bis 13. August eine Fortsetzung des Streetfood-Festival auf dem Marktplatz. "Dann hoffentlich wieder bei hochsommerlichen Temperaturen", so Kläger.

Winterfest eingepackt mussten die Marktplatz-Gourmets schon sein. Aufwärmmöglichkeiten bot das beheizte Festzelt. Doch viele Besucher nutzten auch die aufgebauten Holzpaletten oder andere Tische draußen.

Einen Hauch von Amerika brachte ein typischer gelber Schulbus, der als rollender Grill reichlich Fans anzog. Auch sonst boten die rollenden Küchen manchen Gaumenschmaus. So wurde gebrutzelt, was der Grill oder der Herd hergaben. Zur Auswahl standen unter anderem Maultaschen, Langos, Wraps mit diversen Füllungen und Dips. Neben regionalen Speisen gab es außerdem indische und thailändische Gerichte. Gefragt waren auch argentinische Fleischspezialität. Köstlichkeiten der Alpen- und Nordseeländer kamen ebenfalls gut an. Nicht fehlen durfte der Burger in allen Variationen. Selbst hergestellte Punsche wärmten ebenso wie Glühweine. Viele Urlauber, Einheimische und Besucher aus der Umgebung kamen zum Festival.