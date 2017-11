Freudenstadt Stewardessen auf Höhenflug

Freudenstadt. Zu den drei ausgebildeten Sängerinnen zählt auch die Sopranistin Madeleine Haipt, die in Freudenstadt aufgewachsen ist. Die drei bringen in ihrem Rollkoffer eine beschwingte Vorweihnachtszeit mit unter dem Titel "Swinging Home for Christmas", heißt es in der Ankündigung des Vereins Kultur am Dobel.

Madeleine, Stefanie und Paulina sind als "Airlettes" in Uniformen der Lufthansa-Stewardessen erstmals 2003 als Swing-Trio in Hamburg aufgetreten. Eine ihrer ersten Stationen auf einer kleinen Deutschland-Tournee war dann Freudenstadt, wo sie vor einem vollen Haus gefeiert wurden, so der Verein. Auch wenn die drei jungen Frauen inzwischen viel beschäftigt durch die Lande touren und inzwischen auch CDs aufgenommen haben, sind sie dem Swing treu geblieben, von dem sie in Freudenstadt Kostproben geben werden. Das reicht von der klassischen "Stillen Nacht" bis zum "Let it snow" oder dem Ohrwurm von "Last Christmas".

Aber auch auf anderen musikalischen Flugrouten bewegen sich die "Airlettes" traumwandlerisch sicher, der Gast könne sich ihnen beruhigt anvertrauen, selbst wenn es ihn mal zu Weihnachten auf Hawaii verschlägt, so der Veranstalter. Die Swingband mit dem besonderen Flair verspreche einen Abend mit viel Witz, tollen Stimmen und einzigartigem Bodenpersonal, das als vielseitige Band aufritt, die die stimmlichen Höhenflüge der "Airlettes" stilsicher begleitet.