Freudenstadt Startschuss für 28-Millionen-Projekt

Freudenstadt. Damit geht die ohnehin schon rege Bautätigkeit am Stadtausgang Richtung Kniebis munter weiter. Die aufgetürmten Erdhügel auf dem abfallenden Areal lassen erahnen, welche Dimensionen das Projekt hat. Der Blick schweift auf die Stadtkirche und in den Schwarzwald. Einst stand hier der "Rappen", in den 70er-Jahren eins der Flaggschiffe der Freudenstädter Hotellerie. Nach mehreren geplatzten Ideen, etwa ein Fachmarktzentrum, geht es jetzt los. Rund 28 Millionen Euro sollen investiert werden.

Reihe von Planern beißt sich die Zähne aus

Beim kleinen Festakt auf der Baustelle herrschten strahlender Sonnenschein und gute Stimmung. "Heute ist ein wichtiger Tag", sagte Architekt Matthias Jarcke. Schon seit fünf Jahren sei sein Büro "dran" am "Rappenpark". An historischer Stätte entstehe zwar nicht gerade ein neuer Stadtteil, aber ein ausgewachsenes Quartier mit "unterschiedlicher Nutzung" an einem "wichtigen Standort in Freudenstadt". Vorgesehen ist ein Mix aus betreutem Wohnen, Tagespflege, behindertengerechtem Wohnen, Gewerbe und hochwertigen Eigentumswohnungen. Geschaffen werde ein Objekt, in dem sich "Menschen gegenseitig helfen können". Das Areal werde weitgehend verkehrsfrei. Ein Blockheizkraftwerk erzeuge Strom und Wärme für den gesamten Komplex, ferner Energie für Elektromobilität.