Freudenstadt Schweizer Lausbube

Der Schweizer Alain Frei geht Klischees auf den Grund. Was in der Welt passiert, holt er sich auf die Bühne. Lausbübisch nimmt er die Erscheinungen des modernen Lebens auf die Schippe und bleibt stets bewundernswert sorglos und erfrischend. Er spricht über das Schwarzweiß-Denken in der Welt, was die Menschen voneinander trennt und was sie verbindet.

Schubladendenken sind ihm ein Gräuel, mit viel Humor und Selbstironie räumt er so einige Klischees aus dem Weg. Ohne Anklage und moralischen Zeigefinger legte er seine Finger in die Wunden der Gesellschaft und beleuchtet auch kritische Themen wie gleichgeschlechtliche Ehe, Waffengesetze, Rassismus und Vorurteile.

Alain Frei steht seit 2011 auf der Bühne, ist Mitglied der Comedygruppe "RebellComedy", hat zahlreiche Wettbewerbe gewonnen und war schon mehrfach im TV zu Gast.