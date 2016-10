Freudenstadt Profi-Sängerin Ling gibt Tipps

Ling hat ihr Musikstudium an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd und eine zusätzliche Gesangsausbildung in den USA absolviert. Sie gilt laut Veranstalter als großartige Live-Performerin und gab bislang mehr als 700 Konzerte. Sie ist auch tätig als Gesangscoach für Stimmbildung, Interpretation und Ausdruck – sowohl für Chöre und Bands als auch für Einzelpersonen. In dieser Funktion bereitete sie unter anderem Stars für Musicals wie "Miss Saigon" und "Cats" auf ihre Auftritte vor.

Von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. Oktober, gibt sie einen Kurs mit dem Titel "Stimme entfalten – Persönlichkeit entdecken" im Hotel Teuchelwald. Teil des Workshops ist ein offener Abend für alle mit einem speziellen Soloprogramm am Samstag ab 20 Uhr im Vortragssaal der Klinik Hohenfreudenstadt. Die Besucherzahl ist begrenzt. Mit Liedern aus ihrem umfangreichen Repertoire, Texten und Gedanken mit Tiefgang gestaltet sie einen Abend unter dem Motto "Liebe fängt neu mit dir an".

Karten gibt es im Vorverkauf im Hotel Teuchelwald an der Rezeption sowie per Telefon unter 07441/53 20.