Freudenstadt OB Osswald fällt für längere Zeit aus

Im Kreistag hieß es am Montag, der Freudenstädter OB habe einen Herzinfarkt erlitten. Dies wollte die Stadtverwaltung aber nicht bestätigen. Osswalds persönlicher Referent Patrick Birnesser bestätigte jedoch, dass sich das Stadtoberhaupt in ärztliche Behandlung ins Krankenhaus begeben musste und die nächsten Wochen oder Monate Erholung brauche. Die Geschäfte übernimmt in dieser Zeit Bürgermeisterin Stephanie Hentschel.

Julian Osswald war bereits in der vergangenen Woche erkrankt und am Montag und Dienstag nicht im Dienst. Bis zum Ende der Woche habe er dann aber wieder gearbeitet und auch Termine wahrgenommen, so Birnesser.