Freudenstadt Neue Partner in Zentralasien

Kasachstan ist mit 2,7 Millionen Quadratkilometer Fläche der neuntgrößte Staat der Erde. Beim Wirtschaftswachstum habe das Land in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt. Es verfügt über große Erdöl- und Erdgasvorkommen sowie Bodenschätze. Außerdem gelte das Land, so Fuchtel, als Musterbeispiel für die Transformationswirtschaft und liege aus europäischer Sicht strategisch sehr günstig für den gesamten zentralasiatischen Markt. In Kasachstan treffe man auf eine neue Elite von in den USA bestens ausgebildeten Verhandlungspartnern mit hoher Wirtschaftskompetenz. Er hat das Land als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wiederholt besucht. Interessierten Unternehmen rät Fuchtel, jetzt schon Konturen für die Weltausstellung in der Hauptstadt Astana zu entwickeln.

Bolat Nussupov warb für Engagements in seinem Land: Mit günstigen Steuern würden Anreize für ausländische Investoren geschaffen und die zweite Stufe der Modernisierung der Wirtschaft eingeleitet. Kasachstan arbeite mit Deutschland in der dualen Berufsausbildung bereits eng zusammen, um die Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen. Jugendliche, deren Wurzeln in Kasachstan liegen, sollen nach einer Idee von Fuchtel als Ausbildungsbotschafter gewonnen werden.