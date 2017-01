Freudenstadt Mit spektakulärer Show ins neue Jahr

Agnes und Ulrich Hestermann aus Münster waren zum ersten Mal in Freudenstadt und genossen den letzten Abend ihres Urlaubs beim Silvesterball im Kurhaus. "Die Gegend hier ist ganz toll, vor allem die Luft", schwärmte Agnes Hestermann vom Urlaub in Freudenstadt und zeigte sich auch vom Showprogramm des Silvesterballs im Kurhaus angetan.

Tourismusdirektor Michael Krause äußerte seine Freude über den bis auf wenige Restplätze ausverkauften Ball. Dies sei nicht immer so gewesen, sagte er. "Wir sind hier in Freudenstadt, der Hauptstadt im Schwarzwald", betonte Krause und wies auf die prächtig geschmückten Räume im Kurhaus hin. "Freudenstadt boomt", so Krause. Beim Tourismus könne die Stadt auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Statistik weise bei den Übernachtungen in den ersten zehn Monaten ein Plus von elf Prozent auf. Der Tourismusdirektor lobte die bestehende Hotelstruktur und das gut angenommene Hüttenkonzept in Freudenstadt.

Mit Blick auf das neue Jahr teilte Michael Krause mit, dass im Bereich der Alexanderschanze ein Weißtannenturm errichtet werden und ein Wildtierpark entstehen soll. Bereits im Bau sei eine Mountainbike-Bundesligastrecke in Christophstal.