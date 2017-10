Freudenstadt Maschinenbauer in Bierlaune

Birk ist Geschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) in Baden-Württemberg. Bei der Verleihung des Unternehmenspreises Nagold-Freudenstadt am Mittwoch beschrieb er den Zustand seiner Branche, die auch im Kreis Freudenstadt eine Reihe von Weltmarktführern und so genannte heimliche Champions hat.

In der vorerst größten Wirtschaftskrise Anfang der 90er-Jahre hatten Skeptiker den Niedergang der Branche vorhergesagt; Deutschland sei zu teuer, das Maschinenbauland Baden-Württemberg erleide dasselbe Schicksal wie das Ruhrgebiet. "Es kam anders", so Birk, "Japan hat uns nicht platt gemacht. Wir müssen nur um so viel besser sein, wie wir teurer sind." Die Industrie im Land sei wettbewerbsfähig. Der Weltmarkt biete einen Umsatz von 2,5 Billionen Euro, und Deutschland stehe im Ranking auf Rang drei hinter China und den USA: Um erfolgreich zu sein, brauche die Industrie die freien Märkte aber "mehr denn je".

Auch Investitionen in Forschung und Bildung seien wichtig. Beim "Innovationsindex" liege das Ländle vorne, es stecke fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in diesen Bereich. Bund und EU müssten ihre Förderungen erhöhen. "Sonst fallen wir gegenüber den USA und China zurück", sagte Birk. Die Region Nordschwarzwald habe hier "etwas Nachholbedarf". Mit dem Campus sei Freudenstadt aber "auf dem richtigen Weg". Überhaupt sei es notwendig, Facharbeiter und Ingenieure "viel näher zusammenzubringen", um neue Lösungen zu entwickeln, von einer "standortnahen Ausbildung" gehe außerdem "ein wichtiger Impuls für den Nordschwarzwald und Freudenstadt" aus. Die Quote von 92 Prozent Facharbeiter aus der Dualen Ausbildung und 17 Prozent Ingenieuren sei gut, als Facharbeiter habe man gute Karrierechancen. Dafür sei Weiterbildung wichtig. "Mit ungelernten Kräften kommen wir nicht weiter", so Birk.