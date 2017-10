Freudenstadt Liebeserklärungen in Musik gepackt

Freudenstadt. Für den Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst geben die "AcaBellas" am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr im Ringhof in Freudenstadt ein Benefizkonzert. S timmgewaltig, witzig und charmant, live und unplugged – das sind die "AcaBellas". Fest verbunden durch die Freude an der Musik und vor allem durch jahrelange Freundschaft.