Freudenstadt Lauf für die Wohltätigkeit

Ab 11.30 Uhr findet eine Begrüßung statt, zu der auch Vertreter der Stadt eingeladen sind. Um 12 Uhr starten die Läufer. Die Siegerehrung ist für 13 Uhr vorgesehen, danach gibt es ein gemeinsames Mittagessen.

Die fünf Kilometer lange Strecke führt vom Marktplatz zum Kienberg

Die Strecke ist fünf Kilometer lang und führt vom unteren Marktplatz zum Kienberg und zurück. Neben dem Essen bekommen die Läufer für das Startgeld auch ein T-Shirt. Im vergangenen Jahr waren gut 70 Läufer gestartet. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf noch mehr Teilnehmer.

Der Ahmadiyya Muslim Jamaat gehören weltweit mehrere Millionen Menschen in mehr als 208 Staaten an. Sie versteht sich als die größte Reformbewegung im Islam. Sie setzt sich laut Eigenangabe für Werte wie Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen, Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit von Mann und Frau, Trennung von Religion und Staat, die Beendigung gewalttätiger Aktionen im Namen der Religion und die Menschenrechte, wie sie im Koran festgelegt worden sind, ein. Sie hat Moscheen, Krankenhäuser und Schulen in Afrika und Asien errichtet und beschäftigt eine große Zahl von Lehrern, Ärzten und Ingenieuren in vielen Ländern der Erde. Auch in Deutschland ist sie mit mehr als 40 000 Mitgliedern in über 250 lokalen Gemeinden organisiert.