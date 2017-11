Freudenstadt Lage in Freudenstadt bleibt ruhig

Angesichts der üppigen Dauerregenfälle schwollen die Bäche teils mächtig an. Aber sie traten zunächst nicht über die Ufer. Nach dem Gewitter am Sonntagnachmittag rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Freudenstadt zu den neuralgischen Punkten aus, mussten aber nicht tätig werden. "Die Regenüberlaufbecken in Wittlensweiler waren natürlich voll, aber das ist nichts Außergewöhnliches. Bislang ist es komplett ruhig", so Marc Fischer, Sprecher der Feuerwehr Freudenstadt. Auch der Polizeidirektion Tuttlingen waren keine Vorkommnisse im Kreisgebiet bekannt.

In den benachbarten Kreisen Zollernalb und Rottweil mussten die Kollegen ausrücken, unter anderem weil umgestürzte Bäume Straßen blockierten.