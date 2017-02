Freudenstadt. Mit einem äußerst renitenten Dieb hatten es Mitarbeiter eines Lebensmittelmarkts am Donnerstagmittag in der Ludwig-Jahn-Straße in Freudenstadt zu tun. Der 20-Jährige hatte eine Getränkedose, einen Müllbeutel sowie Würstchen eingesteckt. Allerdings wurde er von Mitarbeitern dabei beobachtet und an der Kasse gestellt. Der Dieb schubste die Verkäuferin weg und wollte flüchten. Zwei männliche Arbeitskollegen eilten zur Hilfe und wollten den Täter festhalten. Der leistete jedoch heftigen Widerstand, schlug wild um sich und verpasste einem der Angestellten einen Fausthieb an den Kopf. Dem Mann gelang die Flucht. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück, da er im Laden sein Handy verloren hatte. Laut Polizei habe er sofort und brutal eine Angestellte angegriffen, weil er glaubte, sie habe sein Mobiltelefon. Als er bemerkte, dass dies nicht der Fall ist, ließ er von der völlig eingeschüchterten Frau ab und sich ins Büro führen. Als er dort sein Handy sah, schnappte er es sich und flüchtete. Noch am gleichen Tag konnte der Täter aufgrund einer Zeugenaussage von der Polizei ermittelt werden. Zwei Angestellte wurden verletzt.