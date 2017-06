Freudenstadt Kunsthandwerker auf Marktplatz

Freudenstadt (hb). Bereits zum achten Mal veranstaltet die Familie Welsche aus Kälberbronn in Freudenstadt einen Kunsthandwerkermarkt. Bisher war dieser im Kurhaus, doch wegen der Großbaustelle an der Loßburger Straße und am Promenadeplatz, wird er in diesem Jahr auf den oberen Marktplatz verlegt. Am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Juni, zeigen Kunsthandwerker an 23 Ständen Schmuck, Hüte und Stulpen aus Filz, Upcycling-Taschen, Gartenkeramik, Objekte aus Holz, Beton und Ton sowie Malerei und vieles mehr. Ein Drechsler aus der Region zeigt seine Kunstfertigkeit vor Ort. Die Encaustik-Technik (Malen mit heißem Wachs) kann von den Besuchern selbst ausprobiert werden.