Freudenstadt Kunst als Beitrag zur Integration

Anknüpfungspunkte für junge Menschen

Der Musik- und Kunstverein stellt die Räume und übernimmt einen Teil der Organisation, sagt Herbert Hilbert, im Verein zuständig für die Sparte Kunst. "Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Integration leisten können. Es ist toll, wie das funktioniert. So können wir jungen Leuten, die noch auf der Suche sind, Anknüpfungspunkte und Leitpfosten geben", betont er.

Bei einem Besuch der wöchentlichen Kursabende staunt Herbert Hilbert über die "interessanten Ergebnisse". Diese überraschen auch Gloria Keller: "Kreatives Tun ist auch ein Weg, um gewisse Dinge zu verarbeiten", sagt sie, "im Malen steckt auch ein Stück Selbsttherapie." Die Künstlerin weiß, dass viele der jungen Leute von Flucht, Ausweisung, Angst, Unsicherheit und Einsamkeit einen schweren Rucksack mit sich herumtragen. Sie sieht das Malen auch als ein Mittel, um sich auszudrücken, als Beitrag zur kulturellen Bildung, zum Üben von Teamarbeit und letztlich zur Integration.

Wer die zu Teil ergreifenden Bilder der jungen Künstler sieht, mag an Kellers Worten auch nicht zweifeln. Die verschiedenen Kurs-Etappen folgen dem pädagogischen Konzept des Projekts. Die jungen Menschen besuchten das ZKM in Karlsruhe und werden dem Kubus in Stuttgart einen Besuch abstatten. Auf dem minutiösen Kursplan stehen Workshops zu den Themen Identität, Grenzen und Heimat, es gibt verschiedene Ausstellungen und ein Kompaktwochenende in der Kinderwerkstatt. Die Einweihung eines selbst entworfenen und gestalteten Mosaiks steht am Ende.

Alle haben ihren Spaß daran

Gloria Keller freut sich über die Motivation der jungen Menschen, die teils aus den Wohnheimen von Kinderwerkstatt und Kinderheim kommen, teils aus dem Oberlinhaus, aus Gemeinschaftsunterkünften in Freudenstadt, Waldachtal und Loßburg. "Sie sind sehr motiviert, haben eigene Ideen, einige sind sehr begabt und alle haben ihren Spaß daran", so die Künstlerin. Das kann auch Hans-Martin Haist von der Villa Sonnenheim bestätigen. Viele der jungen Flüchtlinge, so seine Erfahrung, malen und zeichnen auch in ihren Wohnheimen. "Einer hat sein ganzes Zimmer mit eigenen Bildern zugehängt. Jetzt träumt er vom eigenen Atelier", so Haist.