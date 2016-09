Freudenstadt Kultur am Dobel: So bunt wie der Herbst

■Los geht’s am Wochenende 23. bis 25. September mit dem dritten Kulturwochenende. Das verspricht zwei Veranstaltungen. Bernd Rinser, einer der Großen in der Folk- und Bluesszene, kommt am Freitag, 23. September, mit seiner RootsRockBand. Ihre musikalische Wanderung durch den Süden der USA wird vor allem Romantiker in Verzückung versetzen.

■Am Sonntag, 25. September, geht es mit schnellen Füßen weiter mit der Formation Fiddles & Feet, die kernige irische Folkmusik mit Stepdance verbindet und ein Wiedersehen mit Gudrun Walther verspricht. Die charismatische Fiddlerin hat in Freudenstadt mit der Gruppe Cara einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. In ihrem neuen Projekt mit der vierköpfigen Gruppe stecken zwei neue Musiker aus Irland und den USA und viel Bewegung bei Stepdance.

■"Ferien auf Sagrotan", so nennt Comedian Ingo Börchers sein neues Programm, in dem er heldenhaft Pilze und Viren bekämpft, vor Sporen und Schmarotzern und jeglichen Krankheitskeimen Angst hat. Sein Humor, so sagt man, sei ansteckend. Er gastiert am Sonntag, 16. Oktober.