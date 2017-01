Freudenstadt Kreiselternbeirat greift die Busprobleme auf

"Probleme der einzelnen Schulen werden hier gehört, ernst genommen, und dann wird gemeinschaftlich nach Lösungen gesucht", heißt es in einer Pressemittelung des KEB. Im Februar findet ein Treffen mit Landrat Klaus Michael Rückert und weiteren Verantwortlichen statt.

In der jüngsten KEB-Sitzung, die in der Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt stattgefunden hatte, stand das Thema Busprobleme auf der Tagesordnung. Deshalb seien dazu die Schülersprecher, als Vertreter der Betroffenen, zu diesem Thema eingeladen und gehört worden.

Der Kreiselternbeirat wird für die Dauer von zwei Jahren aus allen Elternbeiratsvorsitzenden aller Schularten des Landkreis Freudenstadt gewählt. Er kümmert sich um die Belange aller Eltern.