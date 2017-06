Freudenstadt Klavierabend mit Friedemann Treutlein

Friedemann Treutlein erhielt seine pianistische Ausbildung zunächst in seiner Heimatstadt Reutlingen bei Hanna Waldenburger-Brandseph, danach an der Musikhochschule Stuttgart bei Else Herold und Günter Louegk. Neue Impulse erhielt er auch bei Sommerkursen in Weimar.

Nach Ende seiner Berufstätigkeit als Schulmusiker kann sich Treutlein auf Konzerte konzentrieren. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.