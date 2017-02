Freudenstadt Klangfest voller Virtuosität und Spielfreude

"Bescheiden im Gespräch, ein Löwe auf dem Podium" – so wird er von den Musikkritikern Russlands beschrieben. Ausverkaufte Solo-Konzerte in den renommiertesten Theatern Russlands, zahlreiche Auftritte in Rundfunk und Fernsehen sowie eine rege internationale Konzerttätigkeit dokumentieren sein Können. Zusammen mit seinem ständigen Klavierpartner Lothar Freund präsentiert Gorbatschow ein Klangfest voller Virtuosität und Spielfreude. Sie spielen Originalkompositionen für Balalaika und Klavier sowie Werke aus der Geigenliteratur.

Am Dienstag, 14. Februar, sind die beiden zu einem Konzert im Gesundheitspark Hohenfreudenstadt zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr im Vortragssaal der Klinik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Karten können an der Rezeption des Hotels Teuchelwald, Telefon 07441/ 53 20, reserviert werden.