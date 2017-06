Freudenstadt Karriere begann vor 20 Jahren Duo geht auf Jubiläumstour

F reudenstadt. 1997 begann eine fulminante Karriere von zwei eindrucksvollen Stimmen aus dem badischen Land. Kaum einer hätte geglaubt, dass sich eine Formation aus zwei so starken Individualisten so lange in diesem hart umkämpften Geschäft halten kann.

Marc Marshall sagt: "Die ersten fünf Jahre waren schwer. Wir hatten viele Fernsehauftritte, aber nur Wenige wollten uns live erleben." Und Jay Alexander ergänzt: "Oh ja, und einige sogenannte Fachleute haben gesagt: Finger weg. Das wird nie was mit den Beiden." "Viel Arbeit, Disziplin und Glück, aber auch fantastische Fans haben uns dann doch zu diesem Jubiläum geführt. Natürlich sind wir auch nicht ganz untalentiert", antwortet Marc Marshall auf die Frage, auf was er diesen Erfolg zurückführt.

"Ganz besondere und vor allem weitsichtige Wegbegleiter, wie Thomas M. Stein, Harold Faltermeyer und Dieter Falk haben geholfen, diesen Weg zu gehen."