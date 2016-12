Freudenstadt Junge musikalische Talente zeigen beachtliches Können

Weihnachtliche Weisen standen auf dem Konzertprogramm und verzauberten das Publikum. Bereits zum zweiten Mal musizierten die jungen Talente aus Calw und Karlsruhe in Freudenstadt im Rahmen ihres Gastkonzerts der Reihe "Klassik im Kloster". Der Schwerpunkt der Konzerte liegt auf der Förderung begabter und an der Musik interessierter Jugendlicher in Baden und Württemberg, erläuterte Sabine Zoller, die die Veranstaltung seit elf Jahren organisiert und gekonnt moderierte.

So hatte zunächst der Nachwuchschor der Aurelius Sängerknaben mit seinen 19 jungen Sängern seinen Auftritt mit einem besinnlichen Weihnachtsprogramm. Unter der Leitung von Beate Erlemayer und am Flügel begleitet von Andreas Kramer erklangen klassische Weihnachtslieder wie "Alle Jahre wieder" oder "Leise rieselt der Schnee", die die kindliche Vorfreude auf das Fest widerspiegelten. Es folgten Teile einer lateinischen Messe des Briten Malcom Archer, die "Christchurch Mass" mit den Teilen Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei, an die sich fünf junge Solisten heranwagten und mit klaren, noch unverkennbar kindlichen Stimmen einen beachtenswerten Beitrag leisteten. Die Sänger des Nachwuchschors sind in der Regel im dritten Ausbildungsjahr und besuchen die vierte Klasse der Grundschule.

Weitere Soloteile wurden in einer musikalischen Reise durch Spanien und Südamerika dargeboten, bevor der Chor mit einem fröhlichen Weihnachtslied, dem bekannten "Joy to the World", seinen Auftritt unter großem Applaus beendete. Nach der Pause hatten die Musiker des Schulorchesters II vom Helmholtz-Gymnasium in Karlsruhe unter der Leitung von Margit Binder ihren Auftritt. Einleitend erklang eine schwungvolle Farandole, ein provenzalischer Volkstanz, aus der L’Arlésienne-Suite von Georges Bizet, die vom großen Orchester mit seinen Streichern, Bläsern, dem Schlagzeug und Gitarren einen fröhlichen Akzent setzte. Der gemischte Unterstufenchor mit seinen rund 50 jungen Interpreten der Klassen vier bis sieben unter der Leitung von Doris Dotzauer setzte einen weihnachtlichen Schwerpunkt und endete mit dem bekannten spanischen Volkslied im Latino-Rhythmus "Feliz Navidad". Singend, mit den Fingern schnipsend und rhythmisch klatschend begeisterten die jungen Sänger ihr Publikum.