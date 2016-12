Freudenstadt Jugendarbeit im Blick

Das Seminar findet in Gösslingen statt. Kursinhalte sind unter anderem die Rolle als Jugendleiter, Gruppenphasen und Gruppenrollen, Aufsichtspflicht, Jugendschutz und vieles mehr. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Das Erlernte kann anschließend vielseitig genutzt werden, zum Beispiel als Leiter von Jugendgruppenstunden, offenen Treffs, Freizeiten, Stadtranderholungen oder als Jugendbegleiter an Schulen. Am Seminar können sich alle interessierten Jugendlichen von 14 bis 27 Jahre anmelden. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Die entsendenden Verbände, Gemeinden oder Kirchen übernehmen meist einen Teil der Kosten. Im Referenten-Team sind Nadine Buske (Horb), Marleen Lutz (BDKJ-Dekanatsleiterin Freudenstadt), Jan Koelblin (Bundesfreiwilliger), Marie Ott (Dekanatsoberministrantin), Sabine Lietz (Kreisjugendring Freudenstadt), Madline Cabon (Jugendreferat der Stadt Horb) und Elisabeth Wütz (BDKJ-Dekanatsjugendreferentin).

Anmeldungen und Informationen bei Elisabeth Wütz, Telefon 07451/7893 und per E-Mail an jugendreferat-fds@bdkj.info sowie bei Markus Guse, Telefon 07451/ 90 12 27. E-Mail an jugendreferat@horb.de und bei Sabine Lietz, Telefon 07441/ 9 20 60 50, E-Mail an sabine.lietz@kjr-fds.de.