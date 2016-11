Freudenstadt Jubiläum mit Abschied

Freudenstadt-Dietersweiler. Mit einem Abschiedsgottesdienst zum 90-jährigen Bestehen der Kapelle in Dietersweiler beendete die evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Freudenstadt, die Gemeindearbeit in Dietersweiler. Der Gottesdienst mit Pastor Michael Mäule war geprägt vom Rückblick auf insgesamt 120 Jahre christliches Glaubensleben in der Teilgemeinde. Die Vertreter der evangelisch-methodistischen Gemeinde Dietersweiler hatten sich bereits im vergangenen Jahr zu diesem Schritt entschlossen.