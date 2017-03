Freudenstadt. Etwas mehr als 200 Euro Bargeld und um die 40 Schachteln Zigaretten haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Hirschkopfstraße in Freudenstadt erbeutet. Die Einbrecher hebelten laut Polizeibericht in der Nacht zum Samstag die Tür zum Lagerraum der Bäckerei auf. In der Bäckerei fanden sie das Wechselgeld und ein Sparschwein. Das Geld steckten die Täter ein. Im Lagerraum nahmen sie etwa 40 Schachteln Zigaretten im Gesamtwert von 240 Euro mit. Es entstand auch Sachschaden. Dessen Höhe konnte die Polizei bisher allerdings noch nicht beziffern.